 

В РФ решено разработать аналог Zoom

18.04.2020, 17:16, Новости дня

Министерство просвещения и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций к началу учебного года разработают аналогичную Zoom платформу, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций мы разрабатываем новый продукт отечественный «Цифровая образовательная среда», где будут использованы только отечественные разработки, только отечественное программное обеспечение, в том числе и видеоплатформа, аналогичная Zoom и Skype», – передает его слова ТАСС.

Кравцов подчеркнул, что эта платформа необходима, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, которые связаны с неустойчивостью зарубежных платформ. Так, в Сингапуре от использования Zoom отказались, заметил министр. Он добавил, что там был «несанкционированный доступ к процессу образования».

«Над этим мы работаем и планируем, что к началу следующего учебного года мы такое решение представим», – сообщил министр.

Отметим, что суточная аудитория приложения Zoom в мире в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, а акции компании – более чем в два раза. Сервис стремительно набирает популярность из-за необходимости работать и учиться удаленно. При этом сообщалось о проблемах приложения с безопасностью.



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