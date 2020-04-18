 

В Уфе из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

18.04.2020, 17:13, Разное

Из Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова в Уфе, закрытой на карантин из-за коронавируса, сбежали семь медиков. Об этом сообщает пресс-служба судов Башкирии.

Накануне Кировский районный суд Уфы по иску главного санитарного врача Башкирии вынес решение о принудительной госпитализации шести человек, которые сбежали из больницы, не дождавшись полного обследования. В удовлетворении одного иска суд отказал.

Источник РИА Новости уточнил, что медики покинули больницу 10 апреля, РБК-Уфа со ссылкой на материалы дела пишет о 9-м. Сами они утверждали, что их отпустили на домашнюю самоизоляцию.

В Башкирии подтверждено 252 случая заражения коронавирусом, восемь человек скончались, 14 – вылечились. Полный или частичный карантин введен в 11 больницах региона.

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Источник: Новая газета



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