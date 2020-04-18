 

Микробиолог Джим Маклаки поделился рекомендациями по уборке дома во время пандемии коронавируса

18.04.2020, 17:09, Разное

Во время продолжающей распространяться в мире пандемии коронавируса COVID-19, когда власти большинства стран вводят карантинные меры и люди много времени проводят в жилых помещениях, важно правильно проводить уборку в доме. Микробиолог Джим Маклаки поделился некоторыми рекомендациями относительно данного процесса.
В первую очередь важно не допускать скопления в жилье пыли, так как это создаёт дополнительную нагрузку на органы дыхания, повышая риск ухудшения состояния здоровья. Для этого нужно регулярно и очень тщательно пылесосить шторы или жалюзи, диваны и подушки, протирать влажной тряпкой люстры, бра и лампы, задние стенки радиаторов и холодильников. Во время пандемии коронавируса COVID-19 уборка в доме должна быть частой и тщательной, причём включая даже стены. Последние лучше всего очищать пылесосом, оснащённым HEPA-фильтром, говорит микробиолог. Обязательно нужно проводить уборку в кухонных шкафах, удаляя скопившуюся пыль, в которой могут «прятаться» аллергены.

Напомнил Джим Маклаки об очистке матрасов, подушек и одеял. Первые следует чистить с обеих сторон, а постельное бельё во время пандемии коронавируса микробиолог рекомендует стирать при высокой температуре от 60 до 90˚C. Полы и ковры желательно чистить и мыть в последнюю очередь, после всех остальных поверхностей, предметов мебели и интерьера. Нельзя также забывать о местах под шкафами, диванами, кроватями, столами, стараясь регулярно их отодвигать и тщательно протирать пыль.



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