«Это девушка или мужчина?»: Малышева не узнала Светлану Лободу на снимке

18.04.2020, 17:09, Разное

Конфуз произошел во время прямого эфира телеведущей Елены Малышевой с подписчиками. Она не узнала Светлану Лободу на снимке, затруднившись в определении пола.

Фото находилось в профиле страницы пользователя, который употреблял нецензурную брань. Позже выяснилось, что аккаунт оказался фейковым. Малышева обратила внимание поклонников на его недостойное поведение и заблокировала хулигана. Она посоветовала остальным сделать то же самое. Можно только предположить качество снимка, якобы представлявшего певицу, узнать которую не получилось у 59-летней телеведущей программы «Жить здорово!».

Существует также мнение, что Малышева, высказала свои сомнения не в связи с фотографией, а относительно неизвестной личности, позволявшей себе оскорбительные высказывания. Инцидент оставил неприятное впечатление как у самой ведущей, так и у её подписчиков.