Гвинет Пэлтроу выставила на благотворительный аукцион платье, которое называет “одним из своих главных модных провалов”

18.04.2020, 16:55, Разное

Актриса решила принять участие в благотворительной инициативе #allinchallenge. Цель проекта – собрать деньги, которые пойдут на поддержку людей, оказавшихся в трудном финансовом положении из-за кризиса, вызванного пандемией.

От Гвинет на аукцион пошло платье Calvin Klein, в котором она появилась на 72-й церемонии “Оскар” в 2000 году. Несмотря на то, что в анонсирующем продажу видео, Пэлтроу говорит, что наряд имеет для нее “сентиментальную ценность”, ранее актриса включила образ в этом платье в топ своих самых провальных выходов за всю карьеру. Этот бесславный рейтинг был опубликован на велнес-сайте актрисы Goop. Не это ли стало поводом для продажи наряда? Как бы то ни было, деньги все равно пойдут на благое дело.

Счастливчику Гвинет обещает не только лично передать платье в руки, но еще и пригласить на чашечку чая к себе домой. Начальная цена лота – 2,500 долларов. На момент написания статьи было сделано 15 ставок, и стоимость платья возросла до 4,400 долларов. Торги будут проходить еще 13 дней, так что у желающих пообщаться с Гвинет, есть еще шанс на победу.

Гвинет Пэлтроу на церемонии “Оскар” в 2000 году

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Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)17 Апр 2020 в 2:52 PDT

Ранее Гвинет Пэлтроу организовала автомобильный парад в честь 14-летия сына. На двух машинах к дому актрисы подъехали друзья Мозеса. Автомобили были украшены шарами и плакатами, играла громкая музыка и дети кричали поздравления. При этом из машин никто не выходил: подарки передали через опущенное окно автомобиля. Мозесу такой сюрприз понравился.

Посмотреть, как это было, можно здесь.