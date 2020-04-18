В Китае таинственная пещера с летучими мышами могла стать местом зарождения коронавируса

18.04.2020, 16:53, Разное

Ученые рассказали о существовании в Китае таинственной пещеры, населенной летучими мышами, где мог зародиться коронавирус. Ее исследованием занимались сотрудники Уханьского университета еще в 2004 году, с тех пор там было найдено множество штаммов, один из них аналогичен COVID-19, отмечает издание The New York Times, ссылаясь на слова профессора Ши Ченгли.

В течение 15 лет исследователи заявляли, что данное место представляет опасность, но на их замечания никто не реагировал. Биологи изучали летучих мышей и продукты их жизнедеятельности. Результаты исследования позволили установить, что эти животные являлись переносчиками инфекции. Учитывая характер традиционной кухни Китая, зверей могли использовать для приготовления лекарств. Таким образом, вирус мог выйти за пределы пещеры, подчеркнул Ши Ченгли.

Вместе с китайским профессором исследование проводил доктор Питер Дащак. Пока они изучали летучих мышей, им удалось установить, что люди могут заразиться от них без посредников. Сейчас именно Ши Ченгли обвиняют в распространении коронавируса, поскольку он работал не только с опасными микроорганизмами, но и американским академическим институтом, который был заинтересован в проведении опасных экспериментов.