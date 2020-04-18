Власти Москвы разъяснили порядок регистрации машин при оформлении пропусков

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18.04.2020, 16:53, Новости дня

Для поездок по Москве жители столицы могут указать в цифровом пропуске машину, которая используется ими для передвижения, независимо от того, находится ли этот автомобиль в собственности, сообщил глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов.

«Согласно ПДД для управления транспортным средством нужно иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС и страховой полис ОСАГО. Никаких дополнительных документов при наличии цифрового пропуска не требуется. То есть человек может управлять автомобилем, неважно является ли он собственником или авто ему предоставлено просто в пользование», – передает его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что указ мэра Москвы о регистрации машин для поездок не относится к спецслужбам.

«В указе мэра не содержится требований о передаче данных сотрудников органов госбезопасности и спецслужб для оформления цифрового пропуска. Риск утечки данных исключен», – отметил Щитов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями, а их владельцы – штрафоваться.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как пропускная система помогает российским городам бороться с распространением коронавируса.



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