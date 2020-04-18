В Великобритании от коронавируса умерли более 15 тыс. человек
18.04.2020, 16:48, Новости дня
Число жертв коронавирусной инфекции в Великобритании составило 15 тыс. 464, информирует британский Минздрав.
За последние сутки умерли 888 пациентов с коронавирусом, передает RT.
В стране выявлено более 114 тыс. инфицированных коронавирусом.
Ранее главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции. Он заявил, что у 90% умерших были сопутствующие заболевания, кроме того, заражаются чаще мужчины, чем женщины.
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