 

В Великобритании от коронавируса умерли более 15 тыс. человек

18.04.2020, 16:48, Новости дня

Число жертв коронавирусной инфекции в Великобритании составило 15 тыс. 464, информирует британский Минздрав.

За последние сутки умерли 888 пациентов с коронавирусом, передает  RT.

В стране выявлено более 114 тыс. инфицированных коронавирусом.

Ранее главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции. Он заявил, что у 90% умерших были сопутствующие заболевания, кроме того, заражаются чаще мужчины, чем женщины.



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