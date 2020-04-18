Sky News – лишь 9% британцев хотят после коронавируса жить как прежде

18.04.2020, 16:46, Новости дня

Согласно опросу YouGov, только 9% британцев желают, чтобы их жизнь вернулась к норме после завершения вспышки коронавируса, пишет Sky News. При этом более половины респондентов заявили о намерении изменить свою личную жизнь и жизнь страны, основываясь на опыте нынешнего кризиса.



Reuters

Лишь 9% британцев хотят, чтобы после завершения самоизоляции жизнь вернулась к «нормальному» порядку вещей, пишет Sky News со ссылкой на опрос, проведённый исследовательской организацией YouGov.

Люди отметили также, что за время изоляции произошёл ряд серьёзных изменений: воздух стал чище, появилось больше диких животных, а общины стали сильнее.

В опросе приняли участие 4343 человека. Более половины респондентов (54%) выразили надежду, что они, основываясь на опыте нынешнего кризиса, произведут некоторые изменения не только в своей собственной жизни, но и в жизни всей страны.

42% опрошенных заявили, что после начала кризиса они стали больше ценить еду и прочие предметы первой необходимости, а 38% стали больше готовить самостоятельно.

Кроме того, согласно опросу, 61% британцев теперь тратят меньше денег, и 51% отметил, что воздух на улице стал чище. 27% указали на то, что стало больше диких животных.

40% опрошенных подчеркнули, что после начала вспышки среди людей в их районе царит более сильное чувство общности. А, по словам 39% респондентов, они стали больше общаться с родственниками и друзьями.

Опрос был произведён по заказу Королевского общества искусства (RSA) и Продовольственного фонда (The Food Foundation) в рамках их усилий по выработке плана действий для достижения большей устойчивости фермерства и сельского хозяйства.

По словам руководителя RSA Мэттью Тэйлора, этот опрос показал: «британский народ всё больше осознаёт, что здоровье людей и планеты неразделимы и что настало время для радикальных экологических, социальных, политических и экономических перемен».