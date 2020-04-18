 

Sky News – лишь 9% британцев хотят после коронавируса жить как прежде

18.04.2020, 16:46, Новости дня

Согласно опросу YouGov, только 9% британцев желают, чтобы их жизнь вернулась к норме после завершения вспышки коронавируса, пишет Sky News. При этом более половины респондентов заявили о намерении изменить свою личную жизнь и жизнь страны, основываясь на опыте нынешнего кризиса.


Reuters

Лишь 9% британцев хотят, чтобы после завершения самоизоляции жизнь вернулась к «нормальному» порядку вещей, пишет Sky News со ссылкой на опрос, проведённый исследовательской организацией YouGov.

Люди отметили также, что за время изоляции произошёл ряд серьёзных изменений: воздух стал чище, появилось больше диких животных, а общины стали сильнее.

В опросе приняли участие 4343 человека. Более половины респондентов (54%) выразили надежду, что они, основываясь на опыте нынешнего кризиса, произведут некоторые изменения не только в своей собственной жизни, но и в жизни всей страны.

42% опрошенных заявили, что после начала кризиса они стали больше ценить еду и прочие предметы первой необходимости, а 38% стали больше готовить самостоятельно.

Кроме того, согласно опросу, 61% британцев теперь тратят меньше денег, и 51% отметил, что воздух на улице стал чище. 27% указали на то, что стало больше диких животных.

40% опрошенных подчеркнули, что после начала вспышки среди людей в их районе царит более сильное чувство общности. А, по словам 39% респондентов, они стали больше общаться с родственниками и друзьями.

Опрос был произведён по заказу Королевского общества искусства (RSA) и Продовольственного фонда (The Food Foundation) в рамках их усилий по выработке плана действий для достижения большей устойчивости фермерства и сельского хозяйства.

По словам руководителя RSA Мэттью Тэйлора, этот опрос показал: «британский народ всё больше осознаёт, что здоровье людей и планеты неразделимы и что настало время для радикальных экологических, социальных, политических и экономических перемен».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Вратарь “Тампы” Василевский вошел в историю НХЛ

04.02 / По техническим причинам… Результаты демократических кокусов в Айове задерживаются

07.02 / 32 комнаты, банда онкологов и старинный альт

02.02 / На Филиппинах из-за коронавируса умер первый человек за пределами Китая

21.03 / Футболист “Ювентуса” Дибала стал третьим игроком клуба с коронавирусом

05.02 / В правительстве сообщили о взаимодействии с ЦБ и рисках инфляции из-за выполнения госпрограмм

03.02 / Продлен срок подачи поправок к проекту изменений в Конституцию

17.03 / ABC News – в США испытали первую вакцину от COVID-19, но население получит её нескоро

22.03 / Уточнены данные по пострадавшим и разрушениям в Загребе

14.02 / За шесть лет по делам Майдана вынесли 19 приговоров – прокурор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска