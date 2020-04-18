 

В Житомирской и Киевской областях выгорело почти 8 тыс. га – Геращенко

18.04.2020, 16:40, Новости дня

В Житомирской и Киевской областях в результате лесных пожаров выгорело около 8 тыс. га. Об этом в Facebook 18 апреля сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“В основном горит не лес, а лесная подстилка: сухая прошлогодняя трава, камыш и только в случае сильных порывов ветра имеет место верховой пожар. Всего, по предварительным подсчетам, прогорело около 7800 гектаров лесной подстилки. Вчера было 15 очагов. Сегодня к утру было ликвидировано шесть и локализовано еще пять. По четырем работаем”, – написал он.

По информации Геращенко, к тушению пожаров привлекли три самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 спасателей.

На карте, которую только что опубликовал Министр МВД Арсен Аваков объективная информация об очагах лесных пожаров в…

Posted by Антон Геращенко on Laupäev, 18. aprill 2020

С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения, а также с северо-западным ветром. При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы.

Утром 17 апреля Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха. По состоянию на 9.50 индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составлял 215 (при норме до 50). По состоянию на 15.50 AQI в Киеве упал до 108 (10-е место в мире).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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