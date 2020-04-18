СБУ не располагает данными о том, что Шайтанов готовил покушение на Авакова

18.04.2020, 16:40, Новости дня

Служба безопасности Украины на данный момент не располагает данными о том, что задержанный по подозрению в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов причастен к подготовке покушения на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом 17 апреля в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” заявил начальник Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

“Что касается других лиц, на которых готовились покушения… По поводу [участника АТО, добровольца Адама] Осмаева была поставлена конкретная задача, обусловлены сроки, заплачен аванс за убийство и определен способ расчета. По поводу других лиц [Шайтанову] конкретных задач не ставили. О том, что готовились эти действия, доказательства на настоящее время не собраны”, – сказал Маяков.

Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористических актов, задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал генерал-майора до 14 июня включительно. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб.

15 апреля журналист, основатель издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон заявил, что спецслужбы России хотели использовать Шайтанова для ликвидации министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Эту информацию также подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко.

“Оперативные каналы Службы безопасности передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел”, – сказал Геращенко 16 апреля.