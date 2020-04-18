 

Зеленский подписал закон, увеличивающий дефицит госбюджета

18.04.2020, 16:40, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба главы государства.

“Изменения в государственный бюджет внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом”, – сказано в заявлении Офиса президента.

Новость дополняется…

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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