 

Спецборт с Благодатным огнем отправлен из Тель-Авива в Москву

18.04.2020, 16:37, Новости дня

Благодатный огонь, сошедший в субботу в Иерусалиме, спецбортом доставят в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Тель-Авива с капсулой, в которой можно перевозить огонь в транспортных средствах.

Как ожидается, в сопровождении кортежа Благодатный огонь к полуночи привезут из аэропорта Внуково в храм Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в нем ночное пасхальное богослужение, пишет ТАСС.

 

Из-за эпидемии коронавируса схождение огня произошло с минимальным количеством священнослужителей и при отсутствии паломников. Так же не будет встречи Благодатного огня в московском аэропорту.

Патриарх Кирилл призвал всех верующих соблюдать режим самоизоляции и не приходить на Пасху в храмы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Экс-глава Минфина Уманский: Из-за “скруток” НДС в налоговой службе бюджет Украины ежемесячно недополучает 5 млрд грн

18.02 / Готовившие теракт в Керчи подростки рассказали, как мучали котов

03.04 / Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве оказались младше 45 лет

04.03 / Менеджер Little Big ушел из группы после известия о поездке на «Евровидение»

11.03 / Новый внедорожник Jeep Grand Cherokee снова замечен на тестах

11.02 / Ученые из РФ разработали метод борьбы с раком с помощью ржавчины

03.04 / В Германии самый низкий показатель смертности от коронавируса

13.03 / Трамп поручил «до самого верха» заполнить нефтяной резерв США

30.03 / В системе Минобороны США коронавирусом заразились более 1 тыс. человек

13.02 / В управлении «П» ФСБ, сотрудники которого снимали расстрел на Лубянке, проведут комплексную проверку — «Коммерсант»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска