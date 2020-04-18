Спецборт с Благодатным огнем отправлен из Тель-Авива в Москву

18.04.2020, 16:37, Новости дня

Благодатный огонь, сошедший в субботу в Иерусалиме, спецбортом доставят в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Тель-Авива с капсулой, в которой можно перевозить огонь в транспортных средствах.

Как ожидается, в сопровождении кортежа Благодатный огонь к полуночи привезут из аэропорта Внуково в храм Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в нем ночное пасхальное богослужение, пишет ТАСС.

Из-за эпидемии коронавируса схождение огня произошло с минимальным количеством священнослужителей и при отсутствии паломников. Так же не будет встречи Благодатного огня в московском аэропорту.

Патриарх Кирилл призвал всех верующих соблюдать режим самоизоляции и не приходить на Пасху в храмы.