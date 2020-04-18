Сергей Новиков арестован

18.04.2020, 16:37, Новости дня

В субботу суд арестовал и.о​​​. замглавы Хакасии Сергея Новикова и поместил его под стражу до 16 июня этого года. Как рассказали РИА Новости в Абаканском городском суде, чиновник подозревается в получении особо крупной взятки — 12 миллионов рублей.

Как считают сотрудники Следственного комитета, Новиков хотел получить деньги за "сопровождение" контракта по строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Здание должно было быть возведено в рамках нацпроекта.

Стоимость работы "Управление капитального строительства" Хакасии и строительный подрядчик определили свыше 480 миллионов рублей.

Новиков был задержан 17 апреля 2020 года во время получения взятки от представителя подрядчика в размере 2 миллионов рублей.

По статье "Получение взятки в особо крупном размере" ему грозит срок до 15 лет.