На фоне пандемии вырос спрос на бункеры

18.04.2020, 16:37, Новости дня

Сейчас много говорят про различные сценарии развития ситуации в мире в условиях пандемии. Есть и те, кто готовится к худшему. Об этом говорит статистика, согласно которой вырос спрос на… бункеры. Сурвайверы уже переехали в так называемые "антивирусные убежища".

Житель Ставпрополья Артур Брутян к вопросу самоизоляции подошел радикально: переименовал погреб в бункер и ушел в подполье вместе с супругой.

С холодом, что сквозит в этом противовирусном гнездышке, борются при помощи ковров и обогревателей. Обживают подвал вот уже больше месяца.

"Гриль тут, готовим тоже, самовар, картины и медали с соревнований", — рассказывает про свое жилище Брутян.

Те, кто мечтают изолироваться под землей, но собственного дома с погребом не имеют, ищут альтернативы. В столице так вообще: заглядываются даже на рассекреченные объекты. Которые ныне служат музеями.

"Еще в марте текущего года к нам начали обращаться отдельные граждане с вопросом, а нельзя ли в случае, если пандемия вируса станет совсем тяжелой, укрыться у вас в бункере? Большинство подобных вопросов, думаю, были не совсем серьезными, хотя действительно наш бункер он рассчитан на бактериологическую угрозу", — говорит руководитель музея современной фортификации, бункера 703 Дмитрий Юрков.

Возможно, до Москвы долетели отголоски американского ажиотажа. Еще в начале весны там значительно вырос интерес к бункерам. На максимальную защищенность которых уповали состоятельные граждане США. Последний такой всплеск был в 2012 году, когда миру якобы угрожал конец света. И если желающим спрятаться россиянам попасть в музейное укрытие не получается, они начинают искать альтернативы.

"Люди сильно интересуются, задают серьезные вопросы вплоть до того, что хотят срочно начинать строить. Заказывают на семью, на 4-5 человек, семейные хотят, чтобы там можно было находиться в течение месяца и больше", — сообщил генеральный директор строительной компании Артур Толасов.

И так по всей стране: центр России, Урал, Южные регионы. Спрос вырос, как говорят строители таких спецобъектов, минимум в пять раз. Вот только смогут ли подобные, а тем более самодельные бункеры на сто процентов защитить от вирусов.

"Достаточно герметично законопатить все щели и поставить фильтры с принудительной прокачкой, с забором воздуха с поверхности. Не очень понятно, а зачем вообще создавать какой-то бункер, зачем его снабжать системами герметизацией, если достаточно просто сидеть дома, не выходить наружу и не встречаться с другими людьми", — считает Юрков.

Но это владельцев собственных убежищ, видимо, интересует мало. Поскольку сам факт наличия такого уголка безопасности уже дает им необходимый эффект.

"Это рационализация паники из детства. Если в детстве было страшно, человек пытался спрятаться. В небольшом помещении нам всегда кажется безопасней, люди пытаются отгородиться от мира, и сейчас таких людей много", — объясняет психиатр Евгений Ковалев.

Много, но не большинство. Такие люди готовятся к самым невообразимым сценариям,. Как и житель Ставрополья Артур Брутян. На поверхности, в шаговой доступности от своего бункера, он смастерил инкубаторы, решив разводить птиц. Чтобы как можно меньше зависеть от внешнего мира.