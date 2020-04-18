 

И.о. замглавы Хакасии арестовали на два месяца

18.04.2020, 16:30, Новости дня

Абаканский городской суд арестовал исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии – министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова до 16 июня, его подозревают в получении взятки, сообщили в пресс-службе суда.

«Арест до 16 июня», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее пресс-служба правительства Хакасии сообщила, что исполняющего обязанности замглавы региона задержали по подозрению в получении взятки. Он был задержан при получении денег.

Новиков был назначен министром строительства и ЖКХ в июле 2019 года. В начале апреля он стал замглавы республики, курировал также минтранс региона и Госкомитет энергетики и тарифного регулирования. Окончательно в статусе замглавы региона утвержден не был.



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