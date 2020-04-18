В СПЧ заявили о разрешении основных проблем мигрантов благодаря новым мерам президента

18.04.2020, 16:22, Новости дня

В Совете по развитию гражданского общества и правам человека приветствуют принятие новых президентских мер в отношении иностранцев и лиц без гражданства в связи с коронавирусом, которые помогли решить три основные проблемы мигрантов.

По указу президента на три месяца, с 15 марта по 15 июня 2020 года, вводится автоматическое продление документов, разрешающих пребывание на территории России, в это время мигрантов можно брать без подтверждения продления патента на работу, сообщается на сайте СПЧ.

Член СПЧ, председатель постоянной комиссии по миграционной политике Татьяна Мерзлякова назвала три главных решения, определенных сегодняшним указом, которые помогут мигрантам в кризис.

По ее словам, первое – это то, что автоматически продлено пребывание иностранных граждан на нашей территории в связи с их невозможностью выехать. Поэтому они не будут ездить по учреждениям, ездить по городам, стоять в очередях для того, чтобы продлить свое законное нахождение в России.

Второе, отметила Мерзлякова, – работодатель будет брать иностранцев на работу независимо от того есть у него патент или нет, продлено ли его официальное пребывание.

И третье – это то, что очень беспокоило иностранных граждан, которые имели решения судов о выдворении и должны были уехать самостоятельно из страны, указала она. Сейчас не летают самолеты, поэтому их легальное пребывание на нашей территории продлено, они смогут спокойно покинуть территорию Российской Федерации тогда, когда появятся рейсы.

Что касается вывозных рейсов, то, по мнению Татьяны Мерзляковой, очень важно наладить вопрос с вывозом на родину тех, кто находится в особо сложной ситуации и не смог трудоустроиться. Многие работали в ресторанах, магазинах, которые сейчас закрыты. И вывоз остро нуждающихся мигрантов был бы для многих из них выходом.

«Вылет рейсов – это следующая необходимая мера. Тот, кто смог найти работу, спокойно останется, и указ президента дает для этого все возможности, а для того, кто не может устроиться, единственным спасением будет самолет», – сказала Мерзлякова.

Зампред Совета, глава комиссии по социальным правам Ирина Киркора считает, что решения в отношении иностранных граждан соответствуют серьезности эпидемиологической ситуации и демонстрируют понимание необходимости обеспечения прав мигрантов наравне с российскими гражданами в условиях режима самоизоляции.

«В новых мерах мы видим понимание необходимости ограничения передвижения не только своих граждан, но и граждан других государств, находящихся в России. Это правильное, логичное решение, нормализующее взаимоотношения между компаниями, привлекающими трудовых мигрантов и самими мигрантами», – сообщила Ирина Киркора.

Член СПЧ Игорь Борисов отметил роль правозащитников и Федерации мигрантов России, чье эффективное взаимодействие повлияло на принятие решения об автоматическом продлении виз, вида на жительство, разрешения на временное проживание и других документов.

«Мы видим системную и комплексную работу по сдерживанию распространения коронавируса. Эта работа проводится среди всех групп населения и полностью отвечает гуманитарным требованиям и общечеловеческим стандартам соблюдения и обеспечения прав граждан. В СПЧ как раз до этого момента поступали обращения от трудовых мигрантов, иностранцев. Мы видели и отмечали проблемы, с которыми они сталкивались. Указ полностью отвечает сложившейся ситуации. Мы вместе с Федерацией мигрантов РФ пытались содействовать решению этих проблем», – рассказал Игорь Борисов.

В то же время член СПЧ Александр Брод отмечает, что ситуация в сфере пребывания мигрантов в РФ намного сложнее и не исчерпывается только смягчением разрешительных мер, нужно решать проблемы, связанные с жильем для мигрантов, их медицинским обслуживанием, трудоустройством.

«Многие из мигрантов потеряли работу, большинство предприятий в сфере строительства встали, малый и средний бизнес – торговля, услуги – или замер в ожидании, или умер. Создаются немалые риски – это и криминализация мигрантов, и ответный рост мигрантофобии. Это и распространение вируса, если мигрантам не будет оказываться необходимая медпомощь. По неофициальным данным, в РФ сейчас от 9 до 11 млн мигрантов, часть из них так и не вышла из тени. По всем этим вопросам должна быть озвучена четкая позиция правительства России. На ближайшем заседании президиума СПЧ я как представитель комиссии по миграционной политике как раз хотел бы поднять эти темы», – сказал Александр Брод.