Готовящийся к дебюту смартфон Meizu 17 обошёл конкурентов в тесте на автономную работу

18.04.2020, 16:21, Разное

Китайский производитель цифровых электронных устройств Meizu планирует вскоре представить новый смартфон. Недавно компанией были обнародованы результаты проведённого тестирования на автономную работу, где готовящийся к дебюту Meizu 17 убедительно смог обойти трёх конкурентов от известных мировых брендов.

В тесте принимали участие модели от Meizu, Xiaomi, Oppo и Huawei с приблизительно равной ёмкостью аккумуляторной батареи. Обнародованный график показал, что ещё не вышедший смартфон Meizu 17 с батареей на 4500 мАч в сравнении с конкурентами имеет значительно большее время автономной работы, равное 11,7 часам. В то же время Mi 10 от Xiaomi с ёмким аккумулятором на 4780 мАч продемонстрировал показатель почти в 8,2 часа, а P40 Pro от Huawei и Oppo Find X2 Pro с равными батареями на 4200 мАч показали 9,7 и 9,06 часов работы без подзарядки соответственно.

В ходе тестирования все гаджеты по 2 часа эксплуатировались в мобильной игре и WeChat, по одному часу воспроизводили музыку и использовались для чтения книг, по 30 минут работали в режиме съёмки и в галерее. Также 10 минут отводилось для меню настроек и 20 – для рабочего стола.