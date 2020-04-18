Православные христиане готовятся отметить главный праздник – Пасху

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18.04.2020, 16:18, Новости дня

Православные христиане готовятся отметить свой главный праздник – Пасху. В этом году он приходится на 19 апреля. Этот день символизирует воскресение Иисуса Христа на третий день после распятия. Православные считают это победой над грехом и смертью. В этом году торжества проходят на фоне пандемии коронавируса.

Церемония схождения благодатного огня в Иерусалиме прошла без участия паломников. Представители православных миссий отвезли дипломатическим транспортом огонь в аэропорт. Оттуда его доставят спецрейсами в страны, где в воскресенье отмечают Пасху, в том числе и в Россию.

Праздничное богослужение в московском храме Христа Спасителя состоится в ночь на воскресенье без участия верующих. Кремль заявил, что президент России в этом году не поедет на молебен. Владимир Путин поставит свечу в часовне в своей резиденции в Ново-Огарево.

Ранее Русская православная церковь (РПЦ) призвала верующих отказаться от посещения церкви во время пасхальных праздников из-за угрозы распространения COVID-19. Для верующих выпустили специальные инструкции для освящения куличей, пасх и проведения молитв в домашних условиях.

В российских регионах окончательное решение о работе храмов принимают местные епархии. Некоторые из них уже заявили, что церкви останутся открытыми, а богослужения пройдут с соблюдением санитарных норм.

  • Радио «Свобода»

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