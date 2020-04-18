 

От США потребовали объяснений из-за заявления об освобождении Вены Красной армией

18.04.2020, 16:16, Новости дня

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что пресс-атташе посольства США в Москве Ребекка Росс должна объяснить некорректное высказывание о том, что освободительная операция советских войск в Вене привела к пожару в соборе Святого Стефана.

«Исходя из контекста создается впечатление, что ущерб собору нанесли советские войска, в то время как в действительности они делали все, чтобы спасти исторической центр Вены ценой своих жизней. Пожар был вызван местными мародерами», – передает заявление Ульянова РИА «Новости».

До этого Росс заявила, что собор Святого Стефана простоял всю войну, но 12 апреля 1945 года был сильно поврежден пожаром. При этом в ее твите речь шла об освобождении Вены от нацистов советскими войсками.

13 апреля 1945 года Красная армия освободила Вену. Бои велись за каждый дом.

Напомним, ранее Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских войск.



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