 

На авианосце «Шарль де Голль» коронавирус выявили у более 1 тыс. членов экипажа

18.04.2020, 16:16, Новости дня

Как минимум 1 тыс. 46 членов экипажа французского авианосца «Шарль де Голль» заразились коронавирусом, сообщил телеканал BMF со ссылкой на представителей министерства вооруженных сил Франции.

Положительными оказались тесты 1 тыс. 46 моряков из 1 тыс. 760. Более 20 госпитализированы, один находится в реанимации. У более чем 50% заразившихся нет никаких симптомов, передает ТАСС.

В среду сообщалось, что у 668 французских военнослужащих, в том числе с авианосца «Шарль де Голль», обнаружен коронавирус. Авианосец прибыл в Тулон на этой неделе.



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