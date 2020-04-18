 

В отношении главного инфекциониста Ставрополья возбуждено уголовное дело

18.04.2020, 16:10, Разное

По данным СКР, Санникова скрыла от руководства факт поездки в Испанию и продолжала профессиональную деятельность вместо 2-х недельной самоизоляции. 17 марта женщине стало плохо и её госпитализировали. Врачи обнаружили у неё COVID-2019.

Примечательно, что через два дня после госпитализации Санниковой СМИ узнали о первом случае коронавируса в регионе, однако имя заболевшего не сообщалось. Позже стало известно, что речь идёт о главном инфекционисте Ставропольского края Ирине Санниковой.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своём Instagram назвал врача безотвественной и пообещал “спросить с неё”, когда она выздоровеет. Сообщается, что Санникова признала свою вину.

 



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