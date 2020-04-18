Ученые заявляют о необходимости продления режима самоизоляции до 2022 года

18.04.2020, 16:09, Разное

Ученые Harvard University заявляют, что режим самоизоляции, вызванный пандемией COVID-19, необходимо продлевать до 2022 года. Составленный прогноз позволяет предположить, что вспышки заболевания станут регулярными.

График активности вируса, созданный на основе прогноза, предупреждает, что вторая волна пандемии ожидается уже нынешней зимой. Ученые считают, что по своему разрушительному воздействию она останется такой же масштабной. Только длительный карантин будет способен приостановить скорость инфицирования и сохранить жизни многим миллионам людей. Опровергнуть предполагаемую версию станет возможным только при условии выработки стойкого иммунитета у населения к вирусной инфекции. Кроме того, значительные успехи в создании вакцины аналогичным образом поспособствуют борьбе с коронавирусом.

При таком позитивном развитии событий говорить о победе над вирусом можно будет к 2024 году. Если же этого не произойдет, пандемии станут регулярными и будут ежегодно поражать здоровье и отнимать жизни у населения Земли, пишет The Guardian.