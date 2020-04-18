 

Ученые заявляют о необходимости продления режима самоизоляции до 2022 года

18.04.2020, 16:09, Разное

Ученые Harvard University заявляют, что режим самоизоляции, вызванный пандемией COVID-19, необходимо продлевать до 2022 года. Составленный прогноз позволяет предположить, что вспышки заболевания станут регулярными.
График активности вируса, созданный на основе прогноза, предупреждает, что вторая волна пандемии ожидается уже нынешней зимой. Ученые считают, что по своему разрушительному воздействию она останется такой же масштабной. Только длительный карантин будет способен приостановить скорость инфицирования и сохранить жизни многим миллионам людей. Опровергнуть предполагаемую версию станет возможным только при условии выработки стойкого иммунитета у населения к вирусной инфекции. Кроме того, значительные успехи в создании вакцины аналогичным образом поспособствуют борьбе с коронавирусом.

При таком позитивном развитии событий говорить о победе над вирусом можно будет к 2024 году. Если же этого не произойдет, пандемии станут регулярными и будут ежегодно поражать здоровье и отнимать жизни у населения Земли, пишет The Guardian.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Врач Эрика Баум посоветовала, как сохранить бодрость в период самоизоляции

09.02 / Мнение: Пожары

07.04 / «Чем дольше ты на ИВЛ, тем труднее с него слезть»

11.04 / От коронавируса умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов

19.03 / Мнение: “Если хочешь остаться”

07.02 / Наука: Биологические часы против диабета

06.03 / В Екатеринбурге день смерти Сталина отметили салютом

04.03 / Мнение: Самые влиятельные страны мира, крупнейший кинорынок в Европе и Дорога Памяти

14.03 / Актриса Стася Милославская во время спектакля травмировала ногу

14.03 / Honor 30S будет работать на базе процессора Kirin 820

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска