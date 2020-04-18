 

Медик: Эти упражнения помогут пережить коронавирус

18.04.2020, 16:09, Разное

Медицинский эксперт из США рассказал, какие виды упражнений помогут пережить коронавирус. Профессор университета Вирджинии Чжэнь Ян сообщил, что в этот период жизненно необходимо укреплять сердечно-сосудистую систему, пишет New York Post.
Регулярные упражнения не только укрепляют иммунитет, но и способствуют предотвращению острых респираторных заболеваний, например, дистресс-синдрома, в результате которого наблюдается дыхательная недостаточность. Данный синдром медики диагностировали у 20-40% пациентов с коронавирусом, чаще всего именно он становится причиной летального исхода.

По словам Чжэнь Яна, если выполнять такие упражнения, как езда на велосипеде, гребля и аэробика, то организм начнет выделять внеклеточную супероксиддисмутазу (EcSOD), являющуюся природным антиоксидантом. При его большом количестве повышаются шансы на успешное излечение коронавирусной инфекции, добавляет информационно-аналитический журнал «Слово и Дело».



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