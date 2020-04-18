“Со мной такое впервые”: самоизоляция подарила Валерии незабываемые ощущения

18.04.2020, 16:06, Разное

“Со мной такое впервые, как и со многими – на удаленке мы все равно отмечаем дни рождения”, – написала артистка на своей страничке в Инстаграм. Супруги отмечали праздник за скромным домашним столом, однако огромное количество поздравлений, подарков и цветов, которые доставили на дом, заставили Валерию забыть, что она оторвана от друзей и близких.

Певица призналась, что совершенно не ощущает себя на изоляции и добавила, что столько теплых слов не слышала даже в юбилей. Артистка показала подписчикам заставленный букетами дом и горячо поблагодарила всех за подарки и поздравления.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya) 17 Апр 2020 в 4:15 PDT

Первыми певицу поздравили домашние – Валерия поделилась кадрами, на которых ее супруг и младший сын поют поздравительную песню и дарят имениннице праздничный торт. Позже артистка в онлайне распаковала некоторые подарки от друзей и коллег – например, известный музыкальный продюсер Яна Рудковская подарила подруге серьги необычной формы.