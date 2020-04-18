Муцениеце помогут отвоевать у Прилучного часть совместно нажитых богатств
18.04.2020, 16:06, Разное
Екатерина Гордон подчеркнула, что при разделе совместно
нажитых богатств неважно на кого именно они были оформлены. Все купленное в
браке подлежит разделу. “Но если вдруг окажется, что, к примеру, дом был
оформлен на маму Прилучного, вот тогда начнутся сложности”, – рассудил адвокат.
Гордон верит словам Муцениеце. Екатерина считает, что Агате
надо действовать. Необходимо не только говорить о том, что муж распускает руки, но и
привлекать к разбирательству полицию, искать свидетелей, фиксировать полученные
травмы. “Если действительно Прилучный бьет, то нужно наказывать”, – сказала
Екатерина Гордон в эфире ток-шоу “Ты не поверишь!” на канале НТВ.
Добавим, ранее журналисты выяснили, что Павел Прилучный,
покупая недвижимость для своей семьи, оформлял ее только на себя. В браке
с Муцениеце актер купил просторную квартиру в Москве и особняк в престижном подмосковном
поселке.
Напомним, минувшей зимой Агата Муцениеце и Павел Прилучный
объявили о расставании. Артисты практически одновременно рассказали об этом в
соцсетях. Знаменитости подчеркивали тогда, что планируют развестись мирно и
остаться друзьями, ведь у них подрастают двое детей.
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Между тем разойтись тихо артистам не удалось. Из-за пандемии
коронавируса Агата, Павел и их отпрыски были вынуждены вместе самоизолироваться
в загородном доме. Через неделю рыдающая Муцениеце рассказала общественности,
что Прилучный десять дней пьет, поднимает на нее руку и выгоняет ее с малышами
из дома.
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