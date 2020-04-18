Муцениеце помогут отвоевать у Прилучного часть совместно нажитых богатств

18.04.2020, 16:06, Разное

Екатерина Гордон подчеркнула, что при разделе совместно

нажитых богатств неважно на кого именно они были оформлены. Все купленное в

браке подлежит разделу. “Но если вдруг окажется, что, к примеру, дом был

оформлен на маму Прилучного, вот тогда начнутся сложности”, – рассудил адвокат.

Гордон верит словам Муцениеце. Екатерина считает, что Агате

надо действовать. Необходимо не только говорить о том, что муж распускает руки, но и

привлекать к разбирательству полицию, искать свидетелей, фиксировать полученные

травмы. “Если действительно Прилучный бьет, то нужно наказывать”, – сказала

Екатерина Гордон в эфире ток-шоу “Ты не поверишь!” на канале НТВ.

Добавим, ранее журналисты выяснили, что Павел Прилучный,

покупая недвижимость для своей семьи, оформлял ее только на себя. В браке

с Муцениеце актер купил просторную квартиру в Москве и особняк в престижном подмосковном

поселке.

Напомним, минувшей зимой Агата Муцениеце и Павел Прилучный

объявили о расставании. Артисты практически одновременно рассказали об этом в

соцсетях. Знаменитости подчеркивали тогда, что планируют развестись мирно и

остаться друзьями, ведь у них подрастают двое детей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Апр 2020 в 3:10 PDT

Между тем разойтись тихо артистам не удалось. Из-за пандемии

коронавируса Агата, Павел и их отпрыски были вынуждены вместе самоизолироваться

в загородном доме. Через неделю рыдающая Муцениеце рассказала общественности,

что Прилучный десять дней пьет, поднимает на нее руку и выгоняет ее с малышами

из дома.