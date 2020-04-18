Россия подарила Узбекистану тесты на коронавирус. Ранее их раскритиковал Лукашенко

18.04.2020, 16:01, Новости дня

Россия безвозмездно передала Узбекистану тестовые системы для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, тест-системы российского научного центра “Вектор” направлены российской стороной для оказания содействия Узбекистану в борьбе с распространением инфекции. Захарова уточнила, что взаимодействие ведется и с Беларусью – госкорпорация “Росатом” передала тест-системы больницам Островецкого района Гродненской области.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что тест-системы российского научного центра “Вектор” дают всего 30 процентов точных результатов.

В Роспотребнадзоре 18 апреля ответили на критику Лукашенко. По мнению чиновников, российские тесты, переданные Минску, по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги. Роспотребнадзор уточнил, что российские тесты способны определить даже бессимптомных носителей. “Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями”, – заявили в ведомстве.

“Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь – это не его тема”, –добавил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Беларусь обогнала Украину и стала второй среди постсоветских стран по заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в Беларуси выявлено более четырех с половиной тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 42 пациента. Проведено более 85 тысяч тестов.

Официально в Беларуси не объявлено о карантине или режиме самоизоляции. При этом школьные каникулы продлены до 20 апреля. Беларусь – единственная страна в Европе, где во время пандемии идет чемпионат по футболу. В храмах проводят службы, а на 25 апреля в стране запланирован республиканский субботник.

Тринадцатого апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране “ни один человек не умер и не умрет от коронавируса”, “а те, кто умер, умерли от букета хронических заболеваний”.

Еще в марте для профилактики коронавируса белорусский президент советовал вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и выпивать водку. Ситуацию с пандемией COVID-19 он называл “психозом”. Потом заявлял, что “всех спасем”. Потом начал говорить, что заболевших в стране “мизер”. Потом – что людей старше 70 лет и “135 кг весом” спасти было трудно, а “вирус атакует слабых”. И, наконец, что “главное – экономика”.