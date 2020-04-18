Захарова возмутилась из-за абсурдной информации о РФ на Би-би-си

18.04.2020, 15:53, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вся информация, которая подается Би-би-си о России, дается с целью «поставить крест» на восприятии РФ как части общей мировой реальности.

«Читаю и смотрю Би-би-си. Это какой-то абсурд. Все, тотально все, что идет о России, про Россию, из РФ – это тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности. Под словом «тщательный» понимаю «тенденциозный», «предвзятый», «ангажированный», – написала она в своем Facebook.

По ее словам, все материалы – о мерах ограничения, карантине и самоизоляции, медицине, отмене парада и системе распознавания лиц – в изложении Би-би-си «должны поставить крест на восприятии РФ как части общей мировой реальности со своими плюсами и минусами, традициями и особенностями, проблемами и достижениями».

«Британский регулятор так любит штрафовать или угрожать штрафами российским СМИ за несбалансированную подачу информации. Когда уже до Би-би-си доберутся. Давно пора дать оценку этой холодной расчетливости. Ни милосердия, ни сострадания, только исполнение заказа», – написала Захарова.

По ее словам, хочется, чтобы Би-би-си больше внимания обращали на саму Британию.

«Не стесняйтесь, вам есть что показать», – подытожила она.

Ранее Би-би-си попыталось найти злой умысел в российской гумпомощи, проведя «расследование», чтобы проверить «искренность слов благодарности» американцев и итальянцев.

В ответ на это посольство РФ в Великобритании призвало не искать «скрытый смысл» в действиях Москвы.