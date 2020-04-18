Самый молодой миллиардер мира Кайли Дженнер открыла для себя радости огородничества: “Всегда хотела это попробовать”

18.04.2020, 15:43, Разное

Карантин заставляет делать меня такие вещи, которыми в нормальной жизни я бы ни за что не занялась,

– рассказывает у себя в Instagram 22-летняя Кайли Дженнер.

В этом году одна из клана Кардашьян-Дженнер во втрой раз была признана самым молодым миллиардером в истории. Впрочем, финансовый успех – не помеха в изучении простых радостей. Так, спустя месяц карантина, Кайли разбила у себя на заднем дворе огород.

На построенных, разумеется, не собственноручно Кайли, грядках растут как пряные травы, вроде розмарина, базилика, тимьяна, мяты, мелиссы, так и декоративные цветы – бархатцы и настурция. Будем ждать, когда Дженнер перейдет к “тяжелой артиллерии” – выращиванию огурцов, помидоров и, конечно же, картошки. Калифорнийский климат подходит для этих целей не хуже подмосковного.

Грядка с травами

Грядка с цветами

Напомним, в начале апреля журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг богатейших людей планеты, согласно которому младшая сестра Ким Кардашьян – Кайли Дженнер – уже второй год подряд признана самым молодым миллиардером в мире. Как известно, в 2019-м она побила рекорд Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в возрасте 23 лет в уже далеком 2008-м. Кайли добилась того же в 21 год. Правда, после обнародования рейтинга на журнал тогда посыпалась критика, якобы Кайли нельзя назвать self-made миллиардером, ведь начинала она не с нуля – прославиться ей помогла семья. В 2020-м Forbes уточнил:

Да, она именно селф-мейд (даже несмотря на весомую помощь со стороны ее семьи, она не унаследовала бизнес-империю – а создала ее сама). И да, она миллиардер (заработала 1 миллиард долларов).

Империя, о которой говорит Forbes, называется Kylie Cosmetics. В ноябре прошлого года Кайли продала 51% акций бренда авторитетному производителю косметики Coty, в который входит Max Factor. Сумма сделки составила 600 миллионов долларов. Империя Кайли, в которой ей все еще принадлежит 49% акций, в данный момент оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Сайт Forbes отмечает, что таким образом Кайли Дженнер является одной из всего лишь 2095 людей в мире, имеющих на счету 10-значную сумму.

Двор дома Кайли Дженнер