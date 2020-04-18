Объявлена дата продаж кроссовера Geely HaoYue

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18.04.2020, 15:42, Новости дня

Сегодня стало известно, что 28 апреля состоится онлайн-премьера нового кроссовера под названием Geely HaoYue.

В свою очередь, производитель указал, что сразу после презентации автомобиль поступит в свободную продажу. Габариты кузова нового паркетника соответствуют Hyundai Santa Fe. Что касается интерьера, то модель имеет электронный переключатель передач, а также сенсорный дисплей и цифровую приборную панель.

В продажу поступят комплектации с 5-7-местными салонами. Под капотом нового кроссовера установят 2 варианта моторов на 1,5 и 1,8 литра с мощностью 177 и 184 л.с. Покупатели смогут выбрать новинку с полным или передним приводом в разных версиях. Стартовая цена на кроссовер в Китае начнется от 127 тысяч юаней.



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