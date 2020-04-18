 

Новый внедорожник Jeep Grand Wagoneer дебютирует в 2021 году

18.04.2020, 15:42, Новости дня

Автомобильный концерн FCA объявил об отсрочке выпуска новых внедорожников 2021 года. В этот перечень вошла и популярная модель Jeep Grand Wagoneer.

Причина данного решения состоит в текущей обстановке с пандемией коронавируса, из-за которого приходится переформатировать производство и приостанавливать деятельность компаний. Таким образом, ближайшие три месяца не будет осуществляться выпуск новых машин, а ожидать их можно лишь в начале следующего года.

Кроме того, в ходе недавнего официального вебинара с руководством компании было указано, что возобновление деятельности крупных заводов состоится к 4 и 8 мая нынешнего года, однако темпы производства будут существенно скорректированы.



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