Появились снимки нового кроссовера Mitsubishi Outlander

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18.04.2020, 15:42, Новости дня

В ближайшее время состоится официальный выход обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander.

Вместе с тем актуальная версия паркетника выпущена в 2014 году. Кроме того, очередная генерация будет рассекречена перед публикой во второй половине 2020 года. Известно, что дизайн интерьера повторяет стиль концепта, показанного в прошлом году. Также следует выделить усовершенствованную головную оптику, новую решетку радиатора, узкие поворотники, а также улучшенные ходовые огни.

Задняя часть кузова отличается формой фонарей и дополнительным спойлером. Под капотом автомобиля установлен 2,4-литровый бензиновый агрегат, мощность которого достигает 126 л.с. Автомобиль также получил и электрическую версию с мощностью 93 л.с. на одну ось. Стоимость новинки в Европе составит от 25 тысяч евро.



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