Авиакомпания S7 переориентировала часть самолетов на перевозку грузов

18.04.2020, 15:30, Новости дня

Российская авиакомпания S7 Airlines переориентировала часть самолетов под перевозку грузов медицинского назначения в салоне, первый подобный рейс уже выполнен из Пекина в Новосибирск.

«S7 Airlines начинает перевозку грузов медицинского назначения в салоне пассажирских самолетов. Утром 18 апреля S7 Airlines выполнила первый рейс с грузом медицинского назначения из Пекина в Новосибирск», – передает ТАСС сообщение компании.

Указывается, что рейсы будут выполнять в российские города из Китая, а также внутри РФ и по ряду европейских направлений.

Грузы размещают в багажном отсеке и в салоне.

Ранее простаивающий флот под грузовые перевозки в салоне самолетов переориентировала компания Nordwind.

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