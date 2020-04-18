Составлен ТОП-5 наиболее надёжных автомобилей вторичного рынка России

18.04.2020, 15:30, Разное

При выборе подержанного транспортного средства большинство покупателей руководствуются не только интерьером, экстерьером, доступностью запчастей или техническим состоянием модели, но и её надёжностью. Эксперты составили ТОП-5 наиболее соответствующих последнему параметру авто на вторичном рынке России.

Лидером ТОПа оказался представитель южнокорейского автопрома Hyundai Solaris. На вторичном рынке РФ эту модель с 1,6-литровым агрегатом, генерирующим 123 «лошади» и работающим в паре с МКПП, можно найти по цене от 400 тыс. рублей. Сравнительно небольшая стоимость в сочетании с высокой надёжностью делают авто привлекательным для многих покупателей. Вторую строку рейтинга занимает седан Peugeot 508 в вариациях с дизельным и бензиновым двигателями. Данная модель отличается отличной надёжностью, вместительным салоном и неплохой шумоизоляцией. Замыкает лидирующую тройку Volkswagen Polo в комплектации с МКПП и 1,6-литровым двигателем. На российском рынке подержанное авто с небольшим пробегом и в хорошем состоянии можно найти примерно за 450 тыс. руб.

Четвёртое и пятое место ТОПа заняли Volkswagen Jetta и Honda Accord соответственно. В первом случае специалисты рекомендуют выбирать модель, сошедшую с конвейера после 2013 года, причём с двигателем послабее, с маркировкой BSE. За Jetta с удобным салоном и большим числом электроники на вторичном рынке просят в среднем около полумиллиона рублей, а вот пятое поколение обойдётся дешевле, хотя в надёжности уступает лишь незначительно. Относительно Honda Accord советуют обращать внимание на авто с моторами серии B – традиционно «по-японски» надёжными.