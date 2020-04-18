Экс-гендиректор «Детского мира» назначен главой АФК «Система»

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18.04.2020, 15:30, Новости дня

Президентом АФК «Система» назначен экс-генеральный директор «Детского мира» Владимир Чирахов, информирует корпорация.

Чирахов вступает в новую должность 20 апреля 2020 года. Ранее занимавший должность президента корпорации Андрей Дубовсков стал зампредом совета директоров АФК «Система», передает ТАСС.

Чирахов был гендиректором «Детского мира» с октября 2012 года по апрель 2020 года. До этого работал в компании «Кораблик». С 2001 по 2009 годы работал в компаниях розничной торговли: «Партия-Электроника», «М.Видео» и «Линдекс».

АФК «Система» владеет активами в сфере телекоммуникаций (МТС), «Детским миром», в лесной промышленности – Segezha, в сельском хозяйстве (агрохолдинг «Степь»), фармацевтике и медицине (Alium, «Медси»), а также в сфере недвижимости и гостиничном бизнесе (Etalon Group, Cosmos Group).



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