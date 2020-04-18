 

Ксения Бородина считает Ксению Собчак «двуличной особой»

18.04.2020, 15:30, Разное

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее соведущая передачи «Дом-2» Ксения Собчак является «двуличной особой». Спустя годы дружбы и сотрудничества, бывшие коллеги стали непримиримыми соперницами.
До разногласий Бородину и Собчак считали лучшими подругами, многие полагали, что их теплые отношения продлятся до конца жизни. Собчак называла соведущую «младшей сестренкой» и осыпала комплиментами ее дочь Теону. Кроме того, она просила дать ей рекомендации, как осуществить ремонт, но политические амбиции Ксении Собчак привели к соперничеству.

Все началось с того, что Ксения Собчак начала публиковать на своей странице в Instagram-аккаунте сообщения с политическим уклоном. Резкие замечания касались даже Ксении Бородиной, которая не стала терпеть подобных выпадов в свой адрес, заявив, что их дружба подошла к концу.

Недавно Ксения Бородина обвинила бывшую подругу в рекламе шотландского виски стоимостью свыше 1800 рублей. Сама Ксения Собчак намекнула, что в бутылке был подкрашенный чай, поскольку они с мужем не употребляют алкоголь.



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