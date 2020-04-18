 

Королева Елизавета II назвала неуместным салют по случаю ее дня рождения из-за эпидемии COVID-19

18.04.2020, 15:25, Новости дня

Королева Великобритании Елизавета II, которая 21 апреля будет отмечать свой 94-й день рождения, призвала не устраивать салют по этому поводу в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

По мнению королевы, традиционные салюты “неуместны в нынешних обстоятельствах”.

Оружейные салюты обычно используются в Великобритании для празднования особых случаев, таких как юбилеи и дни рождения членов королевской семьи.

Впервые за 68 лет правления Елизаветы II салют по такому случаю будет отменен.

Флаги Великобритании будут вывешены на государственных учреждениях в соответствии с принятым протоколом.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Коронавирусной инфекцией во всем мире заразилось уже 2 261 631 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Умерли от COVID-19 154 789 человек, выздоровели 577 060.

В Великобритании инфицированы 109 769 человек, умерли 14 607.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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