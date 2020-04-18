Глава Черновицкой ОГА призвал жителей области поздравлять друг друга с Пасхой онлайн

18.04.2020, 15:25, Новости дня

Председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук призвал жителей области не ходить друг к другу в гости на пасхальные праздники. Соответствующее видеобращение опубликовано на Facebook-странице ОГА.

“Не поддавайтесь искушению порадоваться пасхальным праздникам, хорошей весенней погоде и пойти к кому-то гости. Не приносите опасных подарков никому. Сделайте видеосвязь, поднесите вашу крашанку к объективу ваших телефонов, фотоаппаратов и так поздравьте друг друга с воскресением Господним”, – отметил он.

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 9.30 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.