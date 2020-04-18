 

Кличко о загрязнении воздуха в Киеве: Специалисты просят не выходить на улицу без необходимости

18.04.2020, 15:25, Новости дня

В Киеве в связи с пожарами в Киевской и Житомирской областях наблюдается загрязнение воздуха. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он отметил, что в столичном воздухе зафиксированы продукты горения, а содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено.

“Согласно данным автоматической станции AQT 420 VAISALA Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, утром 18 апреле зафиксировано колебание монооксида углерода и превышение предельно допустимой концентрации в 0,5 раза. Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелкой дисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 – 127 мкг, PM 10 – 126 мкг”, – написал Кличко.

Он добавил, что специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости.

Друзі! Кожного з нас зараз турбує те, що відбувається з повітрям у столиці.Останніми днями в Києві, Київській та…

Posted by Віталій Кличко on Laupäev, 18. aprill 2020

С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения, а также с северо-западным ветром. При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы.

Кульбида заявил, что продукты горения из Чернобыльской зоны отчуждения не могли попасть в Киев, поскольку ветер в столичном регионе дул в северо-западном направлении. Смог вызван пылевой бурей и перемещением продуктов горения из Житомирской области, уточнил он.

Утром 17 апреля Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха. По состоянию на 9.50 индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составлял 215 (при норме до 50). По состоянию на 15.50 AQI в Киеве упал до 108 (10-е место в мире).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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