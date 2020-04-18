Елизавета II впервые отметит день рождения без салюта

18.04.2020, 15:20, Новости дня

Британская королева Елизавета Вторая попросила не устраивать орудийных салютов по случаю ее 94 дня рождения. Такого не было за 68 лет ее правления, написал твит репортер Крис Шип.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что церемония "выноса знамени" (Trooping the Colour) в честь дня рождения королевы 13 июня не состоится из-за эпидемии коронавируса.

Парад "выноса знамени" — одна из самых ярких церемоний в Великобритании. В реальности Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, однако существует и так называемый официальный день рождения. Обычно его празднуют в июне – так постановил еще король Эдуард VII, занимавший британский трон с 1901 по 1910 год. У самого монарха день рождения был в ноябре, и он решил передвинуть торжественные мероприятия на лето. Елизаветы II обычно отмечает свой реальный день рождения в кругу родных и близких, а летом наблюдает за торжественным парадом, пролетом самолетов ВВС Великобритании, проводит смотр войск и приветствует подданных с балкона. Обычно в параде участвуют порядка 1,4 тысячи марширующих солдат, еще 400 музыкантов и 200 лошадей.