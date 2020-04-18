Ибрагимович останется в “Милане”, если команда усилится новыми футболистами

18.04.2020, 15:20, Новости дня

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович признался, что у него есть одно условие для того, чтобы продолжить свои выступления в составе "россонери". 38-летний швед хочет усиления команды для выхода в Лигу чемпионов.

Ибрагимович ранее дал понять, что не против задержатся в "Милане" еще на один сезон, однако теперь он уточнил — он хочет помочь клубу впервые за семь лет выйти в Лигу чемпионов. И для этого ему нужны гарантии от боссов клуба, что в летнее трансферное окно команда будет усилена.

Как сообщает итальянская газета Corriere dello Sport, Златан хотел бы завершить свою карьеру эффектным образом. И вывод "Милана" в Лигу чемпионов он и считает отличным поводом уйти победителем.

Напомним, что действующее соглашение Ибры с красно-черными действует до лета 2020 года.