Благодатным огнем поделились с представителями десяти стран

18.04.2020, 15:20, Новости дня

Зажженные лампады с Благодатным огнем, символизирующим нерукотворный свет Воскресения Христова, были вынесены из храма Гроба Господня к Яффским воротам Старого города Иерусалима и переданы представителям 10 стран. В Россию лампаду доставит и передаст представителям Фонда Андрея Первозванного посол Анатолий Викторов.

Викторов считает, свою миссию очень волнительной: простой по форме и важной по содержанию. По словам дипломата, он как будто передает огонь тем верующим и паломникам, которых не будет на сегодняшнем богослужении.

Сотрудники российского посольства и ранее принимали участие в процедуре доставки огня, но никогда не выполняли столь важную задачу. А сейчас у Викторова в силу дипломатического статуса есть пропуск на летное поле аэропорта, которого нет у представителей Русской духовной миссии.

Сейчас доступ в Старый Город Иерусалима из-за коронавируса разрешен только местным жителям, сотрудникам СМИ, пожарным, полиции и медикам. Впервые торжественная церемония освящения огня проходила за закрытыми дверями Храма Гроба (Воскресения) с участием немногочисленных священнослужителей Армянской, Ассирийской, Греческой, Коптской церквей, передает РИА Новости.