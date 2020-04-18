 

Мишустин расширил список пострадавших от коронавируса отраслей

18.04.2020, 15:16, Новости дня

Премьер РФ Михаил Мишустин расширил перечень наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей. Туда добавлена деятельность зоопарков, музеев, а также торговля одеждой, автомобилями и обувью.

«Внесены изменения в перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции. В раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавилась деятельность музеев и зоопарков», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Также в перечне пострадавших сфер появился раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами». Он включает в себя торговлю «автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним», а также «товарами общего ассортимента», коммуникационным оборудованием, товарами «культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью».

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что расходы бюджета на меры по поддержке экономики могут составить от 1,9% до 5% ВВП.



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