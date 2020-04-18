 

Новыми формами выдачи пропусков воспользовались десятки тысяч москвичей

18.04.2020, 15:16, Новости дня

С утра в субботу новыми формами для выдачи и проверки цифровых пропусков в Москве воспользовались десятки тысяч людей, сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«С 9.30 она уже работает, десятки тысяч людей уже воспользовались этими формами», – передает его слова РИА «Новости».

Лысенко добавил, что число хакерских атак на новые формы выдачи и проверки пропусков в Москве пока не высокая, но власти ожидают, что давление будет усиливаться.

«Нагрузка с точки зрения атак пока не высокая, но мы видим, что попытки есть, и мы ожидаем, что будет, безусловно, усиливаться давление, но мы готовы к этому, все на постах, смотрим, мониторим», – сказал Лысенко.

Ранее на сайте nedoma.mos.ru появились новые формы для получения цифровых пропусков. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице вводится новый вид цифровых пропусков для осуществления волонтерской деятельности.

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