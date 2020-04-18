 

Мнение: Рейтинг президента обвалился и пробил дно! В стране только 30% довольных жизнью! Выбрали сердцем, а?

18.04.2020, 15:10, Разное

Ну вот и все, это дорога в один конец. А ведь еще даже толком ничего не началось – экономический кризис впереди, эпидемия впереди, а народ-то уже задрожал. Хотя, помните же, рассказывали нам, что они типа за страну, что они типа – хотят чтобы жилось лучше. Ну вот и жрите, клоуны. Проголосовали сердцем? Получайте, бгг.

Порадовались? Хорошо, теперь детали:

"Тридцать процентов американцев удовлетворены тем, как обстоят дела в США, что является 12-процентным падением с момента предыдущего опроса в начале марта.

Понимаете, да, что было бы – опубликой что-то подобное либералы про Путина в России? И ведь, заметьте – у них и правда еще ничего не началось. Да, они теряют людей больше, чем в Перл-Харборе, да, безработных 20 млн. Но не крякнул еще ипотечный кризис, да и какие-то запасы пока есть. Опять же, живительная гиперинфляция не пришла из-за того, как они бабло печатают.

Но, разумеется, наши чудачки будут орать, что там все пенсионеры яхту имеют, "Теслу" и путешествуют. Хотя на самом деле они там сейчас просто пачками мрут. Как говорится, тебе такое, Андрюша Макаревич?

Кстати, а чо Познер не в Нью-Йорке со своим, так сказать, народом, а?

Счастья вам. Сидите дома!

Источник: Вместе победим!



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