Профессор Беттина Тот опровергла наиболее распространённые мифы о контрацепции

18.04.2020, 15:09, Разное

Вокруг методов контрацепции существует множество различных теорий и домыслов, часть из которых абсолютно не соответствуют действительности. Профессор Беттина Тот опровергла некоторые из наиболее распространённых мифов.

Мнение о том, что эффективность оральных контрацептивов снижается при приёме ряда лекарственных препаратов Беттина Тот называет правдивым. К примеру, так происходит при параллельном приёме первых с лекарствами от эпилепсии или антибиотиками. Также наблюдается снижение эффективности контрацептивов при продолжающейся долгое время диарее. А вот «теория» о накоплении годами в женском организме гормонов, по словам профессора, – не более чем миф. Не следует пропускать приём противозачаточных таблеток, так как в этом случае не исключена беременность. Принять пилюлю важно не позже чем через 24 часа после пропущенного по графику времени.

Ещё одним опровергнутым Беттиной Тот мифом является утверждение о невозможности забеременеть в период лактации. На самом деле этот процесс не влияет на овуляцию. Спираль можно ставить не только после рождения ребёнка, но в принципе в любом возрасте, когда возникает подобная необходимость. Кроме того, профессор напомнила, что сперма начинает выделяться вместе со смазкой до семяизвержения, поэтому прерванный половой акт нельзя назвать эффективным способом контрацепции.