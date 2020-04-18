 

Наталья Подольская шокировала пляжным фото в Страстную пятницу

18.04.2020, 15:09, Разное

Супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская шокировала поклонников пляжным фото в Instagram. Многие сочли его неуместным в Страстную пятницу.
Показав процесс подготовки к празднику Светлого Воскресения, певица среди снимков, посвященных приготовлению пасхальных яиц, разместила архивное фото, которое получило негативную оценку подписчиков. Летний снимок в бикини вызвал по меньшей мере осуждение своей неуместностью в день Страстной пятницы. Часть поклонников высказала даже предположение, что аккаунт певицы был взломан, настолько неожиданным выглядело фото. Кроме того, фанаты никогда ранее не наблюдали стремления супруги известного певца к такого рода пиару, поэтому удивление быстро сменилось возмущением.

Даже те поклонники, для которых соблюдение православных традиций не является приоритетным, нашли ракурс неудачным, а снимок излишне интимным, информирует KP.RU. Волна критики, скорее всего, достигла своей цели. Наталья Подольская удалила фото, никак не прокомментировав его появление и не принеся извинений.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Скандалы: Посевные без урожая

15.03 / В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом

08.03 / Мнение: Сочини свой репортаж

06.02 / Мнение: Сынок, платье сними – мы домой летим

13.03 / Мнение: Китайский грипп все же легче испанского. И у нас есть интернет!

22.03 / Рецепт для воскресного завтрака: безглютеновые банановые оладьи

19.03 / Genesis представил новую комплектацию спорт-седана G70

04.02 / «Я на коленях перед тобой»: Дочь Успенской попросила у матери прощения за скандальное шоу

04.04 / Под Архангельском произошла смертельная авария

13.04 / Пустая площадь в Милане вместо сцены и миллионы зрителей у экранов: Андреа Бочелли дал концерт, который войдет в историю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска