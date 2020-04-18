Наталья Подольская шокировала пляжным фото в Страстную пятницу

18.04.2020, 15:09, Разное

Супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская шокировала поклонников пляжным фото в Instagram. Многие сочли его неуместным в Страстную пятницу.

Показав процесс подготовки к празднику Светлого Воскресения, певица среди снимков, посвященных приготовлению пасхальных яиц, разместила архивное фото, которое получило негативную оценку подписчиков. Летний снимок в бикини вызвал по меньшей мере осуждение своей неуместностью в день Страстной пятницы. Часть поклонников высказала даже предположение, что аккаунт певицы был взломан, настолько неожиданным выглядело фото. Кроме того, фанаты никогда ранее не наблюдали стремления супруги известного певца к такого рода пиару, поэтому удивление быстро сменилось возмущением.

Даже те поклонники, для которых соблюдение православных традиций не является приоритетным, нашли ракурс неудачным, а снимок излишне интимным, информирует KP.RU. Волна критики, скорее всего, достигла своей цели. Наталья Подольская удалила фото, никак не прокомментировав его появление и не принеся извинений.