Мощный мобильный процессор AMD может выйти на рынок в июне 2020 года

18.04.2020, 15:09, Разное

На сегодняшний день на мировом рынке уже доступны ноутбуки с процессором Ryzen 4000 от американской компании AMD, специализирующейся на производстве интегральной микросхемной электроники. В июне этого года ожидается появление устройств, работающих на базе Ryzen 9 4900H – самого мощного мобильного процессора.

Компания AMD разрабатывала Ryzen 9 4900HS на 35 Вт для ноутбуков Asus, но самым мощным в линейке станет процессор Ryzen 9 4900HS – с более высокими частотами и TDP. При этом данный процессор будет доступен не для одного определённого производителя, а для всех без исключения. Стоит отметить, что выход на рынок более мощной версии по неизвестным причинам задерживается, а потому примерно до июня текущего года топовой версией пока останется Ryzen 9 4990HS от AMD.

Производитель на данный момент не озвучивает причин задержки выхода самого мощного процессора, но, предположительно, это связано с невозможностью обеспечения необходимого объёма. Поэтому до начала июня при выборе самых мощных устройств специалисты рекомендуют обращать внимание на Asus с процессором AMD Ryzen 9 4900HS.