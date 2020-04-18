Мнение: Радикализация юмора
18.04.2020, 15:07, Разное
Правовой произвол в виде коронавирусной самоизоляции, похоже, радикализирует даже юмористов.
Вот конкретный пример.
Прислали видео с длинным и несмешным названием «Сказ о Красном Солнышке, Славных Русичах и Лютом Вирусе». Но, несмотря на нудное название, содержание оказалось очень неожиданным.
А вот другая видеозапись. От тех же авторов, и о той же самой «текущей ситуации в стране». Вполне вегетарианское. Даже по ТВ показанное.
То ли еще будет?
Рис. отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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