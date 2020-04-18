Вирус ксенофобии: как пандемия COVID-19 вызвала усиление расовой дискриминации

18.04.2020, 15:01, Новости дня

Казалось бы, во времена пандемии в обществе должны главенствовать принципы сплоченности и взаимопомощи, и вовсе не раскол по этническому и расовому принципу. Однако реальность оказалась иной.

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Китай против иностранцев

Согласно большинству экспертных оценок, распространение вируса в самом Китае идет на спад. Хотя случаев передачи коронавируса внутри страны становится меньше, страх перед «завозными» случаями не убывает. В результате иностранцы в КНР сталкиваются с дискриминацией, оскорблениям, недоверием со стороны жителей и властей, а также вербальной и физической агрессией.

К примеру, журналист The New York Times Пол Мазур написал в «Твиттере», что во время обеда к нему подошел незнакомец, назвавший его «иностранным мусором».

Проживающие в КНР иностранцы сообщают, что сейчас многие привычные услуги стали недоступны. Жительница российского Дальнего Востока Татьяна (имя изменено), в данный момент проживающая в провинции Чжэцзян, рассказала «Голосу Америки», что была вынуждена в спешном порядке покинуть свое жилье из-за жалоб местных жителей, сообщивших, что «что не желают жить в одном здании с иностранкой».

По ее словам, в период пандемии получение простых услуг, посещение парикмахерских, магазинов и бронирование отелей для иностранцев стали зачастую неразрешимой задачей. «Ни один отель в моем городе меня не принимал, – сообщила Татьяна. – Ссылаясь на то, что я иностранка, что у меня российский паспорт, а иностранцев они не селят».

Еще больше проблем может возникнуть при путешествиях внутри Китая. Несмотря на наличие разрешения на перемещение по провинции, Татьяна рассказала, что во время короткой поездки ее неоднократно задерживали для проверки документов и состояния здоровья, а по возвращению проверки продолжились в виде регулярных телефонных звонков.

В еще более серьезной ситуации оказались чернокожие, к которым жители Китая и до пандемии относились с недоверием и даже опаской. Наиболее напряженная ситуация сложилась в городе Гуаньчжоу – одном из крупнейших мест проживания граждан африканских государств. В 2017 году, по оценкам агентства Xinhua, местная таможня зарегистрировала 320 тысяч выходцев из Африки, въезжавших или покидавших Гуанчжоу.

11 апреля американское консульство в Гуанчжоу обратилось к гражданам США афроамериканского происхождения с просьбой избегать посещения города в связи с усилением дискриминации со стороны китайских властей. В заявлении подчеркивается, что власти Гуанчжоу проявляют «повышенное внимание к иностранцам».

Cогласно заявлению консульства, «местные чиновники обязали всех людей, контактировавших с афроамериканцами и африканцами, пройти обязательный тест на COVID-19 c последующим карантином, вне зависимости от истории недавних поездок и предыдущих карантинов».

Описанную ситуацию подтверждают африканцы, живущие в городе. Гражданин Нигерии Джейкоб (имя изменено) рассказал «Голосу Америки», что «в Гуанчжоу чернокожие становятся первоочередной целью» для полицейских и представителей власти, стремящихся не допустить их нахождение вне карантина. По его словам, помимо настороженного отношения властей, африканцы и афроамериканцы встречают неприятие на бытовом уровне: их не пускают в магазины, заведения общепита, возникают проблемы при поиске работы, а одна из распространенных реакций со стороны прохожих – «зажать нос и отойти в сторону».

Один из студентов, проходящих обучение в Гуанчжоу и прибывший в КНР из Демократической Республики Конго, рассказал «Голосу Америки», что он и его сограждане получили уведомление об обязательном 22-дневном карантине для всех африканцев. Притом приказ действует вне зависимости от того, покидал ли гражданин африканской страны пределы города с начала пандемии.

Собеседник «Голоса Америки» также подчеркнул, что в Гуанчжоу действует запрет для владельцев магазинов продавать товары посетителям с темным цветом кожи. Для того, чтобы не остаться дома без еды, ему пришлось просить своих знакомых из Эквадора и Венесуэлы, чтобы те смогли доставить в карантин продукты.

Подобные случаи также подтверждает в интервью «Голосу Америки» Мамане Башир, представитель Ассоциации нигерийцев в Китае.

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«Китайцам вход запрещен»

Однако в этой ситуации страдают не только иностранцы, оказавшиеся в КНР. Граждане стран Азии, а также местные жители азиатского происхождения сталкиваются с не меньшим недоверием по отношению к ним по всему миру.

В начале апреля конгрессвумен Джуди Чу в интервью телеканалу MSNBC заявила, что в США растет число случаев дискриминации и нападений на американцев азиатского происхождения из-за ситуации с COVID-19. ⁣Политик привела несколько примеров: в Техасе мужчина ранил ножом трех американцев китайского происхождения; в Лос-Анджелесе 16-летняя девочка была доставлена в больницу после того, как ее избили в школе, обвиняя в том, что она может быть носителем вируса. ⁣

В конце марта организация Stop AAPI Hate сообщила, что за две недели в США были зафиксированы 1135 случаев нападения и дискриминации по отношению к американцам азиатского происхождения.

Владельцы некоторых заведений вводят запрет гражданам Китая и лицам, покинувшим в недавнее время КНР, на посещение своих заведений. К примеру, подобные запреты были введены в одном из хостелов Казани, кафе в городе Чиангмай на севере Тайланда, в магазине японского города Хаконе, ресторане возле фонтана Треви в Риме и сотнях других заведениях.

Нередко дело доходит и до открытой агрессии. Уроженец Сингапура Джонатан Мак был избит группой неизвестных на одной из самых оживленных лондонских улиц, Оксфорд-стрит. Один из атаковавших сказал перед нанесением удара: «Я не хочу твой коронавирус в моей стране». Об этом сообщил пострадавший в своем Фейсбуке.

В Германии житель Мюнхена напал на местную жительницу родом из Китая. Нападавший распылил на нее дезинфицирующее средство, выкрикивая «Корона!» и угрожая физической расправой.

В Нидерландах группа китайских студентов из Вагенингенского университета обнаружила, что неизвестные устроили погром в их комнате, разрезав флаг КНР и оставив на стене надписи «Китайцы, умрите» и «Китайская корона».

В ответ на подобные инциденты пользователи соцсетей во Франции запустили флешмоб #JeNeSuisPasUnVirus («Я не вирус»), пытаясь донести до обывателей проблему дискриминации и ксенофобии по отношению к азиатам.

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Фобии и эпидемии

Однако это не первый случай, когда рост ксенофобии совпадает с эпидемиями опасных заболеваний. Профессор Йоркского университета Роджер Кейл в комментарии «Голосу Америки» напомнил, что подобные случаи зафиксированы еще в Средневековье: в 1348-1349 гг. во время вспышки чумы христиане-флагелланты устраивали жестокие антиеврейские погромы, обвиняя евреев в том, что именно они стали причиной пандемии.

Из более поздних примеров – вспышка атипичной пневмонии (SARS) привела к росту ксенофобии в Торонто в 2003 году, когда было зафиксировано множество случаев нападений и дискриминации людей азиатского происхождения.

Во время пандемии SARS, которую часто сравнивают с COVID-19, также отмечались вспышки ксенофобии. Фото: Торонто, 2003 (Reuters)

По словам Кейла, подобные настроения в обществе принимают наиболее разрушительный характер, когда накладываются на уже существующие предрассудки и стереотипы в отношении лиц определенной расы, этноса, а также приверженцев других религий, носителей другой культуры или представителей сексуальных меньшинств. Так, в начале эпидемии ВИЧ/СПИДа представители ЛГБТ-сообщества стали подвергаться усиленной дискриминации со стороны окружающих, многие из которых фактически приравняли их к носителям вируса.

В случае с COVID-19, по мнению профессора, в западных странах уже укоренились предрассудки о жителях Китая, которые и стали благодатной почвой для всплеска ксенофобии.